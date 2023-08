Winst AH-moeder gedrukt door energiekosten en stakingen België

De nettowinst van het moederbedrijf van Albert Heijn, bol.com en Etos daalde, van 603 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar, tot 468 miljoen euro.

Volgens het bedrijf hebben hogere energie-, grondstoffen-, transport- en arbeidskosten „allemaal een bijzonder aanzienlijke impact” op de winstmarges. De omzet ging wel omhoog, met 4,3 procent tot 22,1 miljard euro. Het grootste deel van de inkomsten (13,6 miljard euro) werden behaald in de Verenigde Staten.

’Sterk’

Topman Frans Muller spreekt van „sterke prestaties” in het afgelopen kwartaal. Ook zegt hij meer aanwijzingen te zien dat de inflatie over haar hoogtepunt heen is. Muller voorziet dat de inflatie de rest van het jaar verder daalt.

„Waar het kan zullen we prijzen verlagen. We zien prijsverlagingen in zuivel, boter en kaas bijvoorbeeld. Maar we zien ook dat de prijzen voor aardappelen en uien waarschijnlijk iets omhooggaan vanwege de oogsten die niet goed zijn”, zegt de bestuursvoorzitter in een toelichting.

Daarbij probeert Ahold Delhaize de prijzen zo laag mogelijk te houden met behulp van een besparingsprogramma dat 1 miljard euro aan kostenvoordelen moet opleveren. „En we onderhandelen permanent met onze leveranciers, zodat zij ook hun werk doen om de prijzen zo laag mogelijk te houden”, aldus Muller.

Stakingen

Albert Heijn had eerder dit jaar last van stakingen in Nederlandse distributiecentra, waardoor de schappen in een aantal supermarkten van de keten steeds leger raakten. „Maar we zien dat klanten weer bij ons terug zijn gekomen en we zien dat ons marktaandeel zich heeft hersteld. We hebben er geen schade van opgelopen”, stelt de topman vast.

Ook Delhaize-winkels in België hadden last van stakingen, van boze werknemers die niet wilden dat die zaken overgingen naar franchisenemers. Die stakingen drukten de verkopen in het afgelopen kwartaal met 0,7 procentpunt.

Het concern handhaaft zijn verwachtingen voor heel 2023.

