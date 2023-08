Winst AH-moeder gedrukt door energiekosten en stakingen België

De nettowinst van het moederbedrijf van Albert Heijn, bol.com en Etos daalde, van 603 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar, tot 468 miljoen euro.

Volgens het bedrijf hebben hogere energie-, grondstoffen-, transport- en arbeidskosten „allemaal een bijzonder aanzienlijke impact” op de winstmarges. De omzet ging wel omhoog, met 4,3 procent tot 22,1 miljard euro. Het grootste deel van de inkomsten (13,6 miljard euro) werden behaald in de Verenigde Staten.

Topman Frans Muller spreekt van „sterke prestaties” in het afgelopen kwartaal en zegt meer aanwijzingen te zien dat de inflatie over haar hoogtepunt heen is. Het concern handhaaft zijn verwachtingen voor heel 2023.

