Signify wil Hue simpeler maken

Door de versimpeling hoopt Signify dat meer mensen de slimme lampen gaan proberen. Ook mensen die in eerste instantie geïntimideerd waren door de noodzaak om de bridge te installeren en aan de lampen te koppelen. Bijkomend voordeel is dat het goedkoper is om met de Hue-lampen aan de slag te gaan. Wil een klant op zeker moment meer Hue-lampen in zijn huis aansluiten, dan kan alsnog een bridge worden aangeschaft.

De nieuwe lampen met bluetooth zijn in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar. Vanaf dit najaar gaat Signify ze ook verkopen in Europa en andere markten.