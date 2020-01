’Veel webwinkels discrimineren op nationaliteit’

De zogeheten geoblockingsregels verbieden bijvoorbeeld dat een Duitse webwinkel Nederlandse consumenten geen toegang verleent of, zonder hun toestemming, automatisch doorleidt naar de Nederlandse versie van de webwinkel. Ook moeten Nederlandse consumenten die producten kunnen kopen onder dezelde voorwaarden als Duitse klanten.

Voor levering maakt Brussel wel een uitzondering. Een webwinkel hoeft niet overal in Europa te leveren, zolang Europeanen maar wel onder dezelfde voorwaarden kunnen bestellen.

Vandaag publiceren de Europese consumententoezichthouders de eerste resultaten van hun onderzoek bij zo’n 500 webwinkels die kleding, schoenen, meubels, huishoudelijke producten en elektronica verkopen. Voor Nederland naam de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan dit onderzoek deel.

De regels om ongelijke behandeling naar nationaliteit of verblijfplaats tegen te gaan, gelden sinds december 2018. Zij moeten ervoor zorgen consumenten overal in de Europese Unie onder dezelfde voorwaarden online hun aankopen kunnen doen.

Zo meldde de ACM dat onderzoekers regelmatig tegenkwamen dat consumenten geen aankoop konden doen bij een webwinkel in een ander land binnen de EU als zij hun aankoop in dat land lieten bezorgen of wilden ophalen, maar een factuuradres opgaven in Nederland.