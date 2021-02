Meevaller: toch dekking na brandstichting boze ex

Binnenland

Jongen (14) opgepakt voor brand Plaswijckpark Rotterdam

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 14-jarige jongen verdachte opgepakt in verband met de brand in het theater van Plaswijckpark in Rotterdam. De minderjarige verdachte is thuis aangehouden. Intussen stromen er duizenden euro’s aan donaties binnen door opgezette acties op het ...