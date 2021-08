Met huizenruil kun je zonder overbieden en stress nog een woning kopen

Het echtpaar Zelen (links) ruilde van huis met het gezin Van den Goor. Samen onderhouden ze nog wel de moestuin. Ⓒ Lé Giesen

Panningen / Helden - Een huis kopen zonder stress, overbieden en overhaaste keuzes. Het is bijna onmogelijk op de krappe woningmarkt, maar er is een manier: via een huizenruil. „Wij ruilden van woning, maar Hans helpt nog wel mee in zijn oude moestuin.”