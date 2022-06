Machtsstrijd Atos eindigt in splitsing bedrijf

Binnenland

Tienduizenden pornofoto’s op diensttelefoons zorginstelling Wognum

In Leekerweide, een zorginstelling voor mensen met een beperking in Wognum, heeft zich in 2021 een grote pornozaak afgespeeld die de directie wilde stilhouden, maar die nu alsnog via het Noordhollands Dagblad in de openbaarheid komt.