Waakhond ACM: langere tijd hoge gasprijs 'Garantiefonds consument nodig in energiecrisis'

ACM-voorzitter Snoep: ’Laat de dalende gasprijs ons niet in slaap sussen.’ Ⓒ SERGE LIGTENBERG

Amsterdam - Komende winter krijgt Nederland minder gas; een nieuwe crisis is allerminst weg. De extreme energierekening nog jaren compenseren is te duur voor de overheid. „Laat de dalende gasprijs ons niet in slaap sussen”, zegt voorzitter Martijn Snoep van toezichthouder ACM. Hij wil een garantiefonds voor consumenten, als meer energiebedrijven zouden omvallen.