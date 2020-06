Nasdaq tikt record aan; Boeing stuwt Dow

De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent hoger op 27.572 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 1,2 procent bij op 3232 punten. Voor dit jaar is het verlies zo goed als weggewerkt. Techbeurs Nasdaq steeg 1,1 procent tot 9924 punten, het hoogste slotniveau ooit. Daarmee werd de mijlpaal van 19 februari aangescherpt.

De Amerikaanse koepel van centrale banken begint dinsdag aan zijn tweedaagse vergadering. De rente blijft naar verwachting onveranderd, maar Fed-voorzitter Jerome Powell kan mogelijk wel meer steunmaatregelen aankondigen tegen de crisis. Beleggers zullen ook aandacht hebben voor eventuele opmerkingen over de impact van de virusuitbraak op de grootste economie ter wereld.

Boeing kreeg opnieuw vleugels. De vliegtuigbouwer werd door beleggers nog eens 12,7% hoger gezet. Vorige week had Boeing de wind al stevig in de rug gesteund door het optimisme over de versoepeling van de coronamaatregelen.

Bedrijven die hard geraakt werden door de coronacrisis stijgen opnieuw hard. Cruiserederijen als Carnival en Norwegian Cruise Line dikten tot 19,8 procent aan. Luchtvaartondernemingen als United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines kregen er tot haast 15 procent bij. Ook vliegtuigbouwer Boeing (plus 12,2 procent) deed het goed.

Ook de oliesector kan op belangstelling rekenen nu oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland afgelopen weekeinde hebben ingestemd met een verlenging van de productiebeperking van olie tot eind juli. Olieproducenten als ExxonMobil en Chevron stegen tot 3,1 procent. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Baker Hughes noteerden plussen tot 12,9 procent.

Biotechnoloog Gilead Sciences stond 0,3 procent in het groen. De Britse farmaceut AstraZeneca zou het Amerikaanse biotechnologiebedrijf benaderd hebben voor een fusie, maar Gilead zou geen interesse hebben gehad.

Verfproducent PPG Industries maakte een reorganisatie bekend om de kosten te drukken. Het aandeel daalde 0,5 procent. Automaker Fiat Chrysler steeg 3,6 procent na berichten dat de Europese Commissie de fusie met PSA niet zonder meer goedkeurt.