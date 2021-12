Spac-deal mediabedrijf Donald Trump onder de loep bij SEC

De SEC heeft in de periode van oktober tot begin november informatie opgevraagd bij Digital World Acquistion over onder meer de communicatie met het sociale media bedrijf van Trump. Ook wil de Amerikaanse beurswaakhond meer weten over de gang van zaken bij het bestuur van DWAC en de identiteit van sommige investeerders.

Het aandeel van Digital World Acquistion dat na de omgekeerde beursgang met TMTG nog enthousiast werd ontvangen, moet in reactie op het nieuws over de SEC maandag terrein prijsgeven. Per saldo staat de koers nog meer dan 300% in de plus bij een stand van $43.

Trump heeft TMTG begin februari gelanceerd als beweging tegen de grote sociale medibedrijven, zoals Twitter en Facebook. Zijn persoonlijke account werd daar geblokkeerd in de nasleep van de bestroming van het Capitool bijna een jaar geleden.