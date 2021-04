BoekenVoordeel vraagt faillissement aan om coronamalaise

Ondanks de steun van de overheid, een flexibele opstelling van leveranciers en extra investeringen van de eigenaar is het volgens BoekenVoordeel niet meer verantwoord om verder te gaan met het bedrijf.

Door de gedwongen sluiting van al bijna vier maanden liep de schuldenlast onoverkoombaar hoog op. In de afgelopen weken is na alle scenario’s tegen het licht te hebben gehouden nog een laatste ultieme poging gedaan om met de Nederlandse verhuurders tot een oplossing te komen, laat de onderneming weten. „Helaas is recent duidelijk geworden dat ondanks dat een deel van de verhuurders bereid was tot een overeenkomst, er niet voldoende draagvlak was voor de geboden oplossing.”

Nog open

De winkels in Nederland, met iets meer dan 400 werknemers, zijn voorlopig nog open. Klanten kunnen, na het maken van een reservering, nog producten kopen. Maar er kunnen geen onlinebestellingen meer gedaan worden. De 27 Belgische vestigingen vallen buiten de faillissementsaanvraag.

Het familiebedrijf BoekenVoordeel begon 37 jaar geleden in Amsterdam. Behalve voordelig geprijsde boeken verkoopt het bedrijf ook spellen, puzzels, media en hobbyproducten.