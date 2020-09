De Rotterdamse Zaak helpt ondernemers in nood

Met hulp van oud-ondernemers en studenten lukt het Jan en Claire Duizendstra van restaurant bistro Ome Jannes de coronacrisis te overleven. Ⓒ ROEL DIJKSTRA

Rotterdam - Veel bedrijven zitten door de coronacrisis in de problemen. In Rotterdam werken oud-ondernemers en studenten samen om ondernemers in nood er bovenop te helpen. Bijvoorbeeld met het op orde brengen van de administratie, maar vooral door een luisterend oor te bieden.