’Veel websites de fout in met cookies’

Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek.

De nieuwe privacyrichtlijn AVG werd drie jaar geleden ingevoerd. Daarmee kwamen onder meer strenge richtlijnen voor cookies: websites mogen die niet meer ongevraagd plaatsen. Met cookies verzamelen websites informatie over het websitebezoek: daarmee kunnen ze bijvoorbeeld later meer passende advertenties voorschotelen of hun eigen website verbeteren.

Bijna een kwart van de onderzochte websites plaatst zonder toestemming volgcookies, wat dus niet mag. Bezoekers worden al gevolgd voordat hen is gevraagd of zij hier toestemming voor geven. Twintig onderzochte websites plaatsen toch volgcookies terwijl bezoekers ze weigeren.

Op maar liefst 41 van de 100 onderzochte websites moeten bezoekers een heel menu doorscrollen om reclamecookies uit te schakelen, terwijl het accepteren van alle cookies in één klik gebeurd is. Ook zijn cookieverklaringen soms wel érg uitgebreid: Marktplaats heeft er zelfs eentje van 68.000 woorden.

„In de wet staat dat je je vrijelijk, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek toestemming moet geven voor cookies. Daar is absoluut geen sprake van als het keuzemenu meer lijkt op een hindernisbaan of je bezoeker zich eerst door een 170 pagina’s tellende verklaring moet worstelen”, zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

De Autoriteit Persoonsgegevens laat in een reactie weten zeer kritisch te zijn over de ingewikkelde en sturende menu’s en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.