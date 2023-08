Heineken weg uit Rusland, brouwerijen verkocht voor €1

De koper is Arnest Group, een Russische fabrikant van parfums, cosmetica en huishoudelijke producten. Dat bedrijf nam vorig jaar al de activiteiten in Rusland over van het Amerikaanse verpakkingsbedrijf Ball Corporation, al vele jaren een belangrijke toeleverancier van Heineken in Rusland.

Heineken doet de Russische activiteiten voor €1 van de hand. „Vanaf het begin hebben we gezegd dat we geen winstoogmerk zochten”, zegt Heineken-topman Dolf van den Brink. Alle activa, inclusief zeven brouwerijen in het land, worden aan de koper overgedragen. Arnest Group heeft volgens Heineken toegezegd dat de 1800 medewerkers de komende drie jaar zeker zijn van hun baan.

Verlies €300 miljoen

De brouwer verwacht door de verkoop een eenmalige afschrijving van €300 miljoen. De verliespost had kunnen oplopen tot €400 miljoen, maar Arnest Group heeft toegezegd dat het €100 miljoen aan leningen zal terugbetalen. Het gaat om geld dat Heineken vóór 2022 in de verlieslatende Russische tak stak. Heineken zegt dat er geen afspraken zijn gemaakt om de boel bijvoorbeeld over een paar jaar weer terug te kopen.

De bierbrouwer stopte in 2022 al met de verkoop en de productie van het merk Heineken in Rusland. Dat gold ook voor de merken Miller en Guinness. Heineken ging wel door met Amstel. De productie en de verkoop daarvan worden over een periode van zes maanden afgebouwd. Volgens Heineken zou anders de continuïteit van de Russische tak in gevaar komen en was de overgangsperiode ook een voorwaarde om de deal goedgekeurd te krijgen.

Om dezelfde reden krijgt Arnest Group licenties voor enkele kleinere, regionale merken. Heineken benadrukt dat het geen merkondersteuning biedt en dat het geen geld ontvangt voor de licenties.

’Onwaar en misleidend’

Heineken kreeg eerder dit jaar kritiek op zijn Russische activiteiten, nadat onderzoeksplatform Follow the Money berichtte dat de brouwer er in 2022 nog 61 nieuwe producten had gelanceerd. Aanvankelijk deed Heineken de berichtgeving af als ’onwaar en misleidend’. Later zei het bedrijf in een verklaring dat het ’eerder duidelijker had moeten zijn over de noodzaak om nieuwe producten te introduceren in het land’.

Topman Van den Brink zegt dat de investeringen nodig waren om het personeel te beschermen en een faillissement te voorkomen. Een bedrijf bewust failliet laten gaan, is volgens hem in Rusland verboden. Nationalisatie, zoals de Deense brouwer Carlsberg overkwam, was volgens Van den Brink een ’reëel risico’.

Van den Brink is blij met de deal. „Hoewel dit proces veel langer heeft geduurd dan oorspronkelijk verwacht, stelt deze transactie de toekomst van onze medewerkers veilig en biedt ons de gelegenheid om op een verantwoorde wijze uit Rusland te vertrekken.”

Hoewel het proces veel gecompliceerder bleek te zijn dan gedacht, wijst Van den Brink erop dat Heineken alsnog tot de eerste vertrekkers behoort. „Zo zijn we de allereerste brouwer die het lukt om het land te verlaten.”