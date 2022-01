’Mr Smallcap’ Willem Burgers zwaait af: ’In kleine aandelen zit meeste waarde’

Premium Geld

Scooter verzekerd op naam vrouw, schade dochter niet gedekt

Om goedkoper uit te zijn, had een consument een scooterverzekering genomen voor zijn vrouw in plaats van zijn dochter. Dat pakte slecht uit toen zijn dochter een zwaar ongeluk kreeg. De man klaagde bij het klachteninstituut Kifid dat zijn tussenpersoon hem beter had moeten adviseren.