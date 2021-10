IMF-topvrouw kan aanblijven na integriteitskwestie

De raad van bestuur besloot maandagavond (lokale tijd) Georgieva aan te houden als topvrouw, na urenlange vergadersessies in de afgelopen dagen over haar toekomst. Volgens de raad kan na het bekijken van al het bewijs niet worden vastgesteld dat Georgieva een "ongepaste rol" heeft gespeeld.

De topvrouw kreeg volgens ingewijden binnen het IMF de steun van Frankrijk en andere Europese landen. De Verenigde Staten en Japan drongen naar verluidt aan op een grondig onderzoek naar de beschuldigingen aan haar adres. Volgens persbureau Bloomberg besloten de VS maandag uiteindelijk om niet op het ontslag van de 68-jarige Georgieva aan te sturen.

De Bulgaarse wordt ervan beticht een aantal jaar geleden, toen ze nog bij de Wereldbank werkte, druk te hebben uitgeoefend om China beter te laten presteren in een ranglijst voor landen met een aantrekkelijk bedrijfsklimaat. Zelf heeft Georgieva de beschuldigingen fel tegengesproken. Ze zou nooit op het verdraaien van feiten hebben aangedrongen.

Georgieva had er voor haar komst bij het IMF al een lange carrière bij de Wereldbank opzitten. In de jaren negentig begon ze er als milieueconoom. Daarna vervulde ze er meerdere functies, tot ze in 2010 werd benoemd tot eurocommissaris. In Brussel was ze meer dan vier jaar verantwoordelijk voor internationale samenwerking en ontwikkeling, en humanitaire hulp en crisismanagement. Daarna ging ze van november 2014 tot eind 2016 over begroting en personeelszaken. Georgieva was in het verleden ook nog even in beeld als mogelijk secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN).

Begin 2017 keerde ze terug bij de Wereldbank, waar ze als bestuurder de dagelijkse leiding in handen kreeg. Na het vertrek van Wereldbank-baas Jim Yong Kim stond ze in 2019 zelfs korte tijd aan het hoofd van de Wereldbank. Later dat jaar maakte ze de overstap naar het IMF. Toen er werd gezocht naar een opvolger voor Lagarde bij het IMF was voormalig Nederlands minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem ook een van de kandidaten. Maar na een stemming bleek dat Georgieva kon rekenen op meer steun voor de topfunctie bij het IMF, waarna Dijsselbloem zich terugtrok.