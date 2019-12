'Afwachtend begin voor Beursplein 5'

Amsterdam - De Amsterdamse aandelenbeurs begint dinsdag waarschijnlijk iets hoger. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen aan het Amerikaans-Chinese handelsfront in de gaten en wachten op de Britse verkiezingen en de rentevergaderingen van de centrale banken, die later deze week op het programma staan.