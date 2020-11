Philips-topman Van Houten: Nederland valt uit concurrentielijstjes

Nederland staat weliswaar hoog op het lijstje van concurrentiekrachtpatsers, maar scoort vooral minder sterk op die punten die belangrijk zijn voor onze toekomst, zoals investeringen in kunstmatige intelligentie en ict-adoptie, signaleerde de Philips-topman op. Sectoren waarin Nederland traditioneel sterk is, zoals transport en distributie, verliezen ondertussen aan economische betekenis. „Die motor begint te haperen”, zei Van Houten over Nederland Distributieland.

In plaats daarvan zou Nederland moeten investeren in innovatieclusters, zoals brainport Eindhoven, waarvan de belangrijkste bedrijven inmiddels een waarde van €230 miljard vertegenwoordigen. Dergelijke clusters zouden ook in agrifood, de medische sector en cloud-technologie moeten ontstaan. „Als we vijf of zes succesvolle ecosystemen in Nederland kunnen realiseren, dan is onze toekomstige welvaart al een heel stuk zekerder”, zei Van Houten.

Kritiek op Brussel

De Philips-ceo pleitte daarnaast voor meer aandacht voor een onderwijs en omscholing, investeringen in infrastructuur en instandhouding van flexibele arbeidsmarktregels, maar met ondersteuning voor mensen die hun baan verliezen.

Van Houten gaf het Europese mededingingsbeleid een veeg uit de pan, omdat dit ervoor zou zorgen dat bedrijven op een achterstand zet ten opzichte van concurrenten uit Amerika en China, waar nationale kampioenen wél worden gestimuleerd.

Het mededingingsbeleid maakt het in Europa het lastig maakt voor bedrijven om te consolideren, ’omdat er wordt gestreefd naar maximale concurrentie binnen elk land van Europa, hoegenaamd in het belang van de consument’. „We zouden niet alleen moeten kijken naar de concurrentieverhoudingen van Europese bedrijven binnen Europa, maar juist hoe sterk zij staan op het wereldtoneel.”