Gesanctioneerde Russen stoten neus bij Zwitserse banken

De Europese Unie stelde sancties in tegen zeker 363 personen en vier bedrijven uit Rusland. Voor Zwitserse financiële instellingen is het nu verboden om nieuwe zakelijke relaties aan te gaan met personen en bedrijven op de lijst, aldus Bern. „Tegelijkertijd zijn financiële tussenpersonen verplicht om bestaande zakelijke relaties met deze personen, bedrijven en organisaties onmiddellijk te melden”, aldus de regering.

Strafmaatregelen

Hoe Zwitserland op de maatregelen gaat toezien is niet bekend. Wel meldde de regering dat wordt gewerkt aan aanpassingen van de sanctieverordening om het omzeilen van de strafmaatregelen te voorkomen.

Zwitserland zelf stelde geen sancties in tegen Rusland en handhaaft de Europese sancties ook niet rechtstreeks. Volgens het Zwitserse ministerie van Economische Zaken is bekend dat het land al tientallen jaren een beleid van neutraliteit en diplomatie voert. De Zwitserse houding wordt volgens Bern „gerespecteerd en begrepen” in de EU.

Net als andere landen is Zwitserland begonnen met de ontruiming van zijn ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Het land is van plan een minimale bezetting van zes of zeven diplomaten te handhaven.