Veel tuinders merken effect dichtdraaien Russische gaskraan dinsdag al

Gazprom stopt vanaf dinsdag met het leveren van aardgas aan GasTerra. De Nederlandse gashandelaar, in handen van onder meer Shell, Esso Nederland en de Nederlandse staat, weigert te betalen in roebels zoals de Russen willen.

Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat vanaf dinsdag ongeveer de helft van de Nederlandse tuinders al te maken krijgt met hogere prijzen, omdat zij met dagprijzen voor gas werken. Door het wegvallen van Russisch gas zullen die dagprijzen hoger zijn, schat de organisatie in. Het gaat om ongeveer 1500 glastuinbouwers.

Komende zomer

Voor komende zomer maakt de organisatie zich nog geen zorgen.„Er is nu voldoende voorraad. We verwachten dat de glastuinbouw deze zomer niet in de problemen komt”, reageert een woordvoerster van de tuindersorganisatie. Voor na 1 oktober, als het huidige contract van GasTerra met Gazprom afloopt voor de levering van 2 miljard kubieke meter gas, verwacht Glastuinbouw Nederland dat GasTerra een back-up heeft. Daar heeft de organisatie nog niets van vernomen. GasTerra zelf liet maandag weten de hoeveelheid gas uit het Gazprom-contract te hebben ingekocht op de gasmarkt in Amsterdam. GasTerra wilde het huidige aflopende contract al niet verlengen.

VNO-NCW zegt de mogelijke gevolgen van het wegvallen van Russisch gas met de leden en de overheid na te gaan. Volgens VNO-NCW zet de stap van Gazprom de leveringszekerheid van gas in de toekomst onder druk. „Het onderstreept dat Nederland moet blijven werken aan alternatieven, bijvoorbeeld door gas te winnen uit kleine velden en in te zetten op vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en de verduurzaming te versnellen”, aldus de werkgeversorganisatie.

Glastuinbouw Nederland vraagt het kabinet al langer om oplossingen voor de hard gestegen energieprijzen in de sector, maar heeft daar tot op heden nog niks van vernomen. Zo komen projecten om te verduurzamen in de knel door de sterk gestegen prijzen, waarschuwde de organisatie eerder. „Voor het najaar maken we ons zorgen. We hopen dat Den Haag nog iets gaat doen en wachten nog steeds op een goede oplossing.