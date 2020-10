Nog meer banen weg bij Boeing: minder vraag naar reizen

Het aandeel van Boeing zakte woensdag voorbeurs direct na de mededeling bij zijn kwartaalresultaten.

Naar verluidt is Boeing van plan om nog eens 7000 banen te gaan schrappen. Dit voorjaar kondigde het bedrijf al aan 16.000 banen te laten verdwijnen, hoofdzakelijk in de Verenigde Staten, om zo kosten te besparen. Dat kwam neer op ongeveer 10% van het wereldwijde personeelsbestand van Boeing.

De winst per aandeel over het derde kwartaal kwam uit op $1,39, waar de marktanaliten verzameld door dataverwerker Refinitiv rekenden op $2,52 per aandeel. Het concern boekte over het derde kwartaal $466 miljoen verlies, tegen een winst vorig jaar in dezelfde periode van $1,167 miljard.

De omzet was met een afname van 29% tot $14,9 miljard beter dan geanticipeerd, omdat de markt uitging van $13,9 miljard derdekwartaalomzet.

Over de herintroductie van zijn 737Max-toestel, dat bij meerdere rampen betrokken was, stelde topman Dave Calhoun dat sprake was van ,,een stabiele vooruitgang naar een veilige terugkeer”.

Minder orders

De leveringen van verkeersvliegtuigen daalden naar 28 van 62 toestellen een jaar eerder.

Verder stonden ook diensten aan luchtvaartbedrijven zoals bijvoorbeeld onderhoud onder druk omdat veel minder wordt gevlogen door de virusuitbraak. Bij de tak voor militaire toestellen en ruimtevaart was een kleine omzetkrimp te zien.