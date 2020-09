Column: op weg naar de corpocratie

Elon Musk droomt al van onderhuidse chips. Ⓒ ANP/HH

Afgelopen weekend vernam ik het nieuws dat de even merkwaardige als briljante ondernemer Elon Musk een varken presenteerde met een geïmplanteerde chip in de hersenen. Bedrijven vergroten in zo een hoog tempo nieuwe technologische mogelijkheden en toepassingen dat deze al snel ethische en morele grenzen naderen of mogelijk zelfs overschrijden.