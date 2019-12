’Moeder aller beursgangen’ succes met 10% koerswinst

Aramco, het grootste oliebedrijf ter wereld, zou eigenlijk in 2018 al naar de beurs gaan, maar dat werd op het laatste moment afgeblazen na onder meer internationale ophef over de dood van journalist Jamal Khashoggi. Saoedi-Arabië, dat ook nu nog veruit de meeste aandelen van Aramco bezit, zou achter die moord zitten.

De nieuwe poging om het bedrijf naar de beurs te brengen stortte ook deels in, toen duidelijk werd dat Europese en Amerikaanse beleggers toch niet mochten meedoen. De beursgang werd zo een lokaal feestje met onder meer Abu Dhabi en Koeweit als investeerders. Westerse beleggers krijgen wel met Aramco te maken, omdat het bedrijf wordt opgenomen in de MSCI World Index, een beursgraadmeter die door veel beleggingsfondsen wordt gebruikt.

Het Saoedische staatsoliebedrijf is dankzij de beursgang groter dan bedrijven als Apple ($1,2 biljoen), Microsoft ($1,16 biljoen) en Google-moeder Alphabet ($900 miljard). Ook de hoeveelheid geld die met de beursgang van 1,5% van alle aandelen is opgehaald, ruim $25 miljard, is een wereldrecord. Met dat geld wil Aramco-eigenaar en Saoedisch staatshoofd prins Mohammed bin Salman zijn land via investeringen voorbereiden op een toekomst zonder olie.

Het bedrijf moet nu op de beurs van Riyad proberen om alsnog de marktwaarde van $2 biljoen te halen die ooit werd geambieerd. Door de koersstijging van 10% – de maximale winst die de beurs van Riyad op één dag toelaat – is Aramco nu alvast $1,88 biljoen waard.