Laat je dure ski’s niet onbeheerd achter. Ⓒ Vidiphoto

Amsterdam - Even boven op de berg après-skiën? Zet je dure ski’s niet in een ski-rek buiten een barretje. Een man wiens ski’s op deze manier werden gestolen, krijgt niets vergoed van zijn verzekeraar, want hij liet ze onbeheerd achter.