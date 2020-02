ECB-president Christine Lagarde Ⓒ AFP

Heel ontspannen, in een woonkameraandoenlijke omgeving, zit Christine Lagarde. Zij lacht terwijl ze vertelt dat de Europese Centrale Bank (ECB) begonnen is met het doorlichten van de eigen strategie. Het filmpje was gericht aan Henk en Ingrid, Helmut en Helga, Giovanni en Giulia, de gewone man in de eurozone. Een onderdeel van die doorlichting is namelijk luisteren naar u.