Geld lenen kost geld, maar wel steeds iets minder

Dat meldt vergelijkingssite Geld.nl.

Volgens Amanda Bulthuis van het platform is er vooral bij leenbedragen vanaf €15.000 een trend naar lagere rentes. Wie meer dan een halve ton leent, kan dat sinds kort bij verschillende geldverstrekkers doen tegen minder dan 4% rente.

Kleine daling

De rentes dalen. Was de gemiddelde rente op een persoonlijke lening van €20.000 met een looptijd van vijf jaar in januari 2019 nog 5,52%, dat is nu 5,27%. Bij kleinere leningen, €5000 of €10.000, ligt de rente hoger, maar ook hier is een kleine daling te zien.

Wie leent bij een van de grootbanken betaalt overigens een stuk meer, meldt Geld.nl.