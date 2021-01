’Heilige drang te ondernemen’

„Ik heb een heilige drang tot ondernemen. Het zit in mijn bloed. Doordat corona vorig jaar mei roet in het eten gooide wat betreft reeds geplande activiteiten waarvoor wij de merchandising zouden leveren, zijn we gaan schakelen. Alle plannen gingen overboord. We wisten meteen dat door corona vakanties in het buitenland moeilijk zouden worden. Mensen willen nu een beleving in eigen land. Hierdoor ontstond het idee voor picknickontour.nl. Of je nu met de auto, per fiets, de boot, of met rugzak op door Nederland trekt, je zult toch iets moeten eten en drinken”, legt Olde Bijvank uit.

„En wat is leuker dan een gezellige picknick. Onze ambitie is om van picknicken het nieuwe barbecueën te maken. Zo hebben we al tassen ontworpen voor de fiets. Momenteel bouwen we aan een groot dealernetwerk voor alles wat te maken heeft met picknicken. We geloven erin. Heilig!”