Trump: China zal handelsdeal sluiten

Peking had eerder al gezegd open te staan voor nieuwe handelsgesprekken op hoog niveau. Later deze maand is er een G20-top in Japan. Trump verwacht dan een ontmoeting te hebben met zijn Chinese collega Xi Jinping. Als Xi niet naar de G20-top komt, dan betekent dat volgens Trump dat er verdere importtarieven komen op Chinese producten.

Trump haalde in het interview ook opnieuw uit naar de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve. Volgens hem treedt de Fed ''verstorend'' op door de rente niet te verlagen en heeft de centrale bank een ''fout'' gemaakt door de rente juist te verhogen. Trump leverde in het verleden vaker kritiek op de Fed vanwege het verhogen van de rente.

De president betichtte China ook ervan zijn munteenheid te manipuleren. Het Chinese technologie- en telecomconcern Huawei zou volgens Trump onderdeel van een handelsdeal kunnen zijn. Washington heeft Huawei op een zwarte lijst gezet vanwege verdenkingen van spionage.