Column: luisteren naar Ben ’met stomheid geslagen’ Bernanke

Ben Bernanke noemt de Amerikaanse economie in de kern gezond. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Aan het einde van de middag gisteren was het dan zo ver. Ik logde in om een webinar met Ben Bernanke, voormalig Fed-voorzitter, bij te wonen. Hij zou het hebben over economische ontwikkelingen en monetair beleid, dus echt iets voor ondergetekende. Het was maar goed dat ik de webinar niet zittend in mijn werkstoel heb gevolgd maar ervoor had gekozen in mijn knusse ligstoel in de serre plaats te nemen (het was einde middag), want vanuit die ligstoel vallen is veel moeilijker dan van een werkstoel!