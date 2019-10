’Fiat Chrysler wil met Peugeot samen’

Volgens persbureau Dow Jones zijn er nadere stappen gezet na eerdere verkennende gesprekken. Beleggers hechten geloof aan het bericht, het aandeel Fiat Chrysler steeg ruim 7%.

Een optie die op tafel ligt is dat de combinatie tot stand komt door een fusie, waarbij alle aandelen van partij wisselen.

Carlos Tavares, ceo van Peugeot, zou de combinatie gaan leiden,

De bedrijven zelf hebben nog niet gereageerd. Eerder dit jaar werd er nog gesproken over een mogelijke krachtenbundeling van Fiat Chrysler en Renault. Dat fusieplan sneuvelde in juni nadat Renault er niet in slaagde steun te krijgen van zijn Japanse samenwerkingspartners. Ook de Franse overheid lag dwars.

