Loonstrookje controleren kan geld opleveren, vaak te weinig uitbetaald

In vergelijking met andere landen lijken zaken in Nederland over het algemeen goed geregeld. Wereldwijd gaat het in 63 procent van de gevallen wel eens mis. Vooral voor jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar loont het salaris te checken. Ook werknemers met een essentieel beroep krijgen vaker minder overgemaakt dan is afgesproken.

In Nederland wordt door werkgevers over het algemeen op tijd betaald. Bijna driekwart van de werknemers hier geeft aan dat zij zelden of nooit te laat worden uitbetaald. Voor het onderzoek zijn 32.471 werknemers in zeventien landen, waaronder Nederland, bevraagd over thema's die spelen op de werkvloer. Daarbij is ook gekeken naar hoe werknemers en werkgevers tot nu toe zijn omgegaan met de coronapandemie.

Uit vrees voor het behoud van hun baan zag driekwart van de werknemers zich gedwongen extra taken op zich te nemen. Verder steeg het onbetaald uitvoeren van overwerk tot gemiddeld 9,2 uur per week, waar dat een jaar eerder 7,3 uur was. ADP benadrukt wel dat er grote verschillen zijn per regio's en landen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bij het beheer van het huishoudboekje vaker een beroep wordt gedaan op een of meerdere apps om geldzaken te regelen. Met name jongvolwassenen letten beter op hun geld sinds corona. ADP noemt het verder opvallend dat een ruime meerderheid van de werknemers liever gespreid in plaats van één keer per maand het salaris wil ontvangen.