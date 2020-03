’Wall Street borduurt voort op herstel’

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting hoger openen, waarmee zou worden voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder. Het sentiment op Wall Street wordt nog steeds gesteund door maatregelen van overheden en centrale banken in de strijd tegen de coronacrisis. Ook de olieprijzen zitten verder in de lift.