Xiaomi en Tencent onder druk; Japanse beurs wint

Ook op de andere Aziatische beurzen stonden de technologiebedrijven onder druk na de stevige koersverliezen bij Amerikaanse branchegenoten. Beleggers ruilden hun techaandelen in voor bedrijven die naar verwachting meer zullen profiteren van het herstel van de coronacrisis.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent in de min. Xiaomi zakte 4 procent. De op twee na grootste producent van smartphones ter wereld boekte in het vierde kwartaal van 2020 meer winst dan verwacht. De omzet viel wel iets tegen. Ook waarschuwde het bedrijf voor hogere kosten als gevolg van het wereldwijde chiptekort, dat naast de autosector nu ook de makers van consumentenelektronica treft.

Tencent onder druk

Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, verloor 2,7 procent. Het Chinese techconcern, bekend van de populaire chatdienst WeChat, boekte in het laatste kwartaal van vorig jaar fors meer omzet en winst. Beleggers zijn echter bezorgd dat de Chinese overheid de activiteiten van Tencent op het gebied van betalingen en kredietverleningen aan banden gaat leggen. Eerder pakte Peking concurrent Alibaba op dat vlak al aan.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC liet daarnaast weten regels in te voeren waarmee buitenlandse bedrijven van Wall Street kunnen worden verwijderd als ze niet aan de Amerikaanse boekhoudregels voldoen. Dit zou invloed kunnen hebben op Chinese bedrijven met een dubbele beursnotering. Het Chinese techconcern Baidu en webwinkel Alibaba, die beide een notering hebben in Hongkong en New York, verloren 8,5 en 3,8 procent.

De Nikkei in Tokio doorbrak een meerdaagse verliesreeks en eindigde 1,1 procent hoger op 28.729,88 punten. De Japanse banken werden weer opgepikt na de recente koersverliezen. Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group en Mizuho Financial Group wonnen ruim 2 procent. Techinvesteerder SoftBank en de Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron gingen omlaag na het koersverlies van 2 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.