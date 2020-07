’TikTok $50 miljard waard in overnamebod’

De app met korte video’s en speciale effecten zou een verbod voor de Verenigde Staten wachten, zoals het Chinese telecomnetwerkbedrijf Huawei en ZTE worden geweerd.

De Chinese app, het moederbedrijf ByteDance is gevestigd in Peking, zou gegevens van de 800 miljoen gebruikers wereldwijd doorspelen naar Chinese staatsbedrijven en de veiligheidsdienst.

De Committee on Foreign Investment van de Verenigde Staten houdt vol dat de privacy van gebruikers wordt geschonden door gegevens zonder toestemming door te sluizen naar Chinese staatsbedrijven.

Het bedrijf ByteDance ontkent telkens stellig iets met de Chinese staat van doen te hebben, maar zoekt volgens bronnen tegen persbureau Reuters nu naar ingrepen om op een zichtbare wijze belangenverstrengeling te vermijden.

Een optie die ByteDance volgens Reuters intern kansrijk acht, is de verkoop van een meerderheidsbelang van de aandelen aan zijn eerdere investeerders, met name de Amerikaanse investeringsfondsen Sequoia en General Atlantic. Die zouden vijftig keer de verwachte winst voor dit jaar, geschat op $1 miljard, op tafel moeten leggen. Voor volgend jaar verwacht de app $6 miljard aan advertentieinkomsten.

Ook elders in de wereld zijn er zorgen over de privacy van de gebruikers, met name die van kinderen in de video’s.

Het moederbedrijf ByteDance wordt door dataverzamelaar Refinitiv op $140 miljard waarde geschat. Het technologiebedrijf ziet veel meer gebruiksmogelijkheden op het platform van TikTok, en bevestigde afgelopen maanden diensten uit te breiden. Zo zou ByteDance werken aan eigen betalingsdiensten voor miljoenengebruikers.