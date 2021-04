Prosus wil miljarden ophalen met verkoop deel Tencent-belang

Prosus' moederbedrijf Naspers stak in 2001 32 miljoen dollar in Tencent, dat toen nog een klein internetbedrijf was. Nu is het belang van de Zuid-Afrikanen 239 miljard dollar waard. Het is niet de eerste keer dat Naspers en Prosus een deel van hun belang verzilveren. In 2018 verkocht mediabedrijf Naspers, dat zijn internetinvesteringstak toen nog niet op eigen benen had gezet, ook al eens 2 procent van de aandelen.

Met de opbrengst van de verkoop wil Prosus meer financiële armslag hebben om in andere bedrijven te investeren. Daarbij kijkt de investeerder vooral naar sectoren als maaltijdbezorging, betalingsdiensten en fintech, onderwijsdiensten, webwinkels en online-advertenties.

Na de aankondiging van de verkoop daalde het aandeel Prosus tot ruim 5 procent in Amsterdam.