Tabaksreus Altria schrijft weer miljarden af op Juul

Ⓒ AP

RICHMOND (ANP) - Sigarettenfabrikant Altria heeft nog eens 4,1 miljard dollar afgeschreven op zijn belang in vapebedrijf Juul. Het is de tweede afschrijving in korte tijd, want eind oktober haalde Altria al 4,5 miljard dollar van de waarde van dat belang af. In 2018 telde de tabaksreus nog 12,8 miljard dollar neer voor 35 procent van Juul, maar nu schat het de waarde daarvan nog maar op een derde.