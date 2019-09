Kritiek China op bod LSE door beurs Hongkong

Peking - Naast het bestuur van de London Stock Exchange (LSE) ziet nu ook China weinig in het bod van de Hongkongse beursuitbater Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) op zijn Britse branchegenoot. Staatskrant People's Daily schreef dat er "aanhoudende zorgen" zijn over Hongkong gezien de voortdurende protesten. Ook prees de krant LSE dat bij de afwijzing wees op zijn bestaande banden met de beurs in Shanghai.