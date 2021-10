DNB wil af van belastingvoordeeltjes huizenbezitter

De jubelton, de vrijstelling van overdrachtsbelasting, de hypotheekrenteaftrek: ’douceurtjes’ die de prijzen van woningen alleen maar opdrijven. Weg ermee, is de oproep die Knot maandag deed aan het nieuwe kabinet. Hij deed dat bij de toelichting op het Overzicht Financiële Stabiliteit. Daarin brengt de centrale bank de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse economie in kaart.

Knot stelt dat er een ’allesomvattend plan’ moet komen om de woningmarkt weer vlot te trekken. Zo is het ook hard nodig om meer te gaan bouwen. „Maar het woningaanbod zal altijd beperkt blijven. En door huishoudens meer ruimte te geven om te lenen, krijg je een spiraal van steeds hogere huizenprijzen en hogere hypotheekschulden.”

Lagere prijzen

Bang dat starters met het afschaffen van al die belastingvoordelen al helemaal geen voet meer tussen de deur krijgen, is de DNB-president niet. „Ten eerste moet dit gefaseerd ingevoerd worden. Deze maatregelen zouden bovendien voor alle huizenbezitters gelden. En waar starters op de woningmarkt het allermeeste baat bij hebben zijn lagere prijzen”, zegt Knot. Lagere huizenprijzen zouden ruim op moeten wegen tegen het inperken van de fiscale ruimte.

DNB is ook voorstander van het belasten van de eigen woning in box 3 bij de inkomstenbelasting, en niet in box 1. Eerder pleitte het Internationaal Monetair Fonds hier al voor, net als veel economen.

’Geen melkkoe’

Wie flinke overwaarde heeft, zou hierdoor mogelijk een stuk duurder uit zijn. Maar volgens Knot kunnen de tarieven van de inkomstenbelasting dan juist omlaag. „We vinden niet dat de eigen woning een melkkoe moet worden om belasting te genereren. Maar op de huidige manier blijft een heel groot deel van het vermogen van Nederlandse huishoudens buiten het zicht van de belastingdienst. Als we grote delen vrijstellen van belasting, dan wordt er elders meer geheven”, zegt Knot.

Volgens hem zijn de tarieven van de inkomstenbelasting in Nederland mede hierdoor zo hoog. „Het is een verdelingsvraagstuk. Wat willen we zwaarder belasten? Inkomsten uit werk? Of inkomsten uit vermogen?”

Huizenprijzen

De afgelopen vijf jaar stegen de huizenprijzen gemiddeld met 8% per jaar, maar dat is recent opgelopen naar 15% op jaarbasis in het hele land. Dat is een veel hardere stijging dan in de meeste andere eurolanden, en volgens Knot dus niet alleen de schuld van de extreem lage rente.

DNB ziet nog een risico voor onze economie, en dat is de sterk oplopende inflatie. Nu lopen vooral de prijzen van energie op, en Knot schat in dat dat een tijdelijk effect is. Maar hoe langer dit duurt, hoe groter de kans dat de lonen ook sterk gaan stijgen. „En dan krijg je een permanentere stijging.”