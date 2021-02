’Tweedehands auto’s niet aan te slepen’

Financieel

Winkelreus Unibail schrapt drie jaar dividend

Winkelvastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is hard geraakt door de coronacrisis. De uitbater van onder meer de Citymall in Almere en Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam haalde minder geld op met het innen van huren. De komende twee jaar wordt geen dividend uitgekeerd.