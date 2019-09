Moederbedrijf Fokker schrapt 1000 banen

Dat maakte het Britse concern dinsdag bekend. In Nederland heeft GKN Fokker verschillende productielocaties, onder meer in Papendrecht, Hoogeveen en Hoogerheide. Er worden onderdelen voor vliegtuigfabrikanten als Boeing en Airbus gemaakt, maar ook voor defensie, zoals het programma rond de F35-, de joint-strike fighter.

In totaal werken er in Nederland 5000 man bij GKN Fokker. Hoeveel banen hier zullen verdwijnen, wil Fokker niet zeggen. „Alle locaties zullen iets van de reorganisatie merken”, zegt een woordvoerder.

Volgens de Nederlandse topman Hans Büthker is een reorganisatie noodzakelijk om tot een versimpeling te komen. Er zijn nu vier divisies, dat wordt er eentje. Daarom verdwijnen er 1000 banen in vooral ondersteunende functies, aldus GKN Aerospace.

„Door simpeler te werken, bijvoorbeeld door standaardisatie kunnen we onze klanten nog beter bedienen”, zegt Büthker. In totaal zijn er 18.000 man werkzaam bij GKN Aerospace, in vijftig verschillende locaties. De jaarlijkse omzet bedraagt €4 miljard.

Fokker werd in 2015 overgenomen door het Britse beursgenoteerde GKN. Dat werd na een felle overnamestrijd in 2018 ingelijfd door het industriële conglomeraat Melrose. GKN Aerospace werd verzelfstandigd.