Beurs: Philips bovenin hogere AEX

Om tien uur stond de AEX 0,4% hoger op 597,8 punten. De AMX steeg 0,5% naar 897,1 punten.

Op de overige Europese beurzen hadden kopers eveneens de overhand. De Duitse DAX en Britse FTSE 100 wonnen 0,3%. De Franse CAC 40 klom 0,5%.

De indexfutures wezen op een 0,2-0,3% hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de vlakke tot licht lagere slotstanden gisteren.

In Azië was de stemming vanochtend ook positief. De Japanse Nikkei-index sloot 0,7% hoger.

Het optimisme werd gevoed door de uitspraak van economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow dat een handelsdeal met China nabij is. Eerder deze week verschenen er nog berichten dat de onderhandelingen moeizaam verlopen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging zorgtechnologiebedrijf Philips met een winst van 1,4% aan kop.

ArcelorMittal won 1,3%, gesteund door het optimisme over een handelsdeal. Bovendien mag de staalgigant de overname van zijn failliete Indiase branchegenoot Essar Steel afronden.

ABN Amro was 0,8% in herstel. In de afgelopen paar dagen verloor de bank stevig in reactie op zijn tegenvallende kwartaalbericht.

Chipmachinefabrikant ASML won 0,8%. Branchegenoot Applied Materials kwam gisteravond met een meevallende prognose naar buiten.

Voedings- en wasmiddelenproducent Unilever zakte 0,3%.

Bij de middelgrote fondsen ging maritiem dienstverlener Boskalis met een winst van 1,6% aan kop. Staalproducent Aperam steeg 1,3%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan.

Smallcap Nedap verloor 3,5%, in reactie op zijn handelsupdate. Door de uitdagende omstandigheden in de detailhandel en de aanhoudende varkenspest rekent het technologiebedrijf niet langer meer op een hogere jaaromzet.