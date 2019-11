Opgewekte AEX sluit net onder 600

De AEX-index sloot 0,6% hoger op 598,96 punten. Dinsdag belandde de beursgraadmeter voor het eerst in ruim 18 jaar even boven de magische grens van 600 punten. De AMX steeg vandaag 1% naar 901,68 punten. De koersenborden in Parijs (+0,4%), Frankfurt (+0,2%) en Londen (+0,1%) kleurden eveneens groen.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag ruim 0,6% in het groen. Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, zorgde voor optimisme op de financiële markten door te stellen dat een handelsdeal met China nabij is. Eerder deze week verschenen er nog berichten dat de onderhandelingen moeizaam verlopen.

Bekijk ook: Wall Street trapt met verse records af

„De beurzen kreeg vandaag lichte vleugels dankzij de progressie in de onderhandelingen tussen de VS en China”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). Volgens hem is het belangrijk dat beide landen binnenkort een eerste handelsakkoord sluiten. „Als dat lukt, zit er de komende kwartalen meer in het vat voor aandelenbeleggers”, aldus Abma.

In de AEX ging ArcelorMittal aan kop met een koerswinst van 2,5%. De staalgigant doet zowel in de VS als China zaken en profiteerde van de toegenomen kans op een handelsakkoord. ArcelorMittal kreeg bovendien het groene licht voor de afronding van de overname van zijn failliete Indiase branchegenoot Essar Steel.

Chipmachinefabrikant ASML won 2,1%. Branchegenoot Applied Materials kwam gisteravond met een meevallende prognose naar buiten. Chemicaliëndistributeur IMCD en zorgtechnologieconcern Philips mochten 2% bijschrijven.

Relx ging 1,3% achteruit. De informatieleverancier was daarmee de grootste daler onder de hoofdfondsen. Levensmiddelengigant Unilever (-0,4%) en betalingsdienstverlener Adyen (-0,5%) waren eveneens achterblijvers.

In de AMX werden de winnaars aangevoerd door Boskalis (+3,6%). De baggeraar en maritiem dienstverlener profiteerde van het bericht dat de branchegenoten Subsea 7 en Saipem zouden werken aan een fusie. De chipfondsen ASMI (+2,8%) en Besi (+3,4%) waren eveneens in trek.

Smallcapfonds Nedap verloor 2,6%, in reactie op zijn handelsupdate. Door de uitdagende omstandigheden in de detailhandel en de aanhoudende varkenspest rekent het technologiebedrijf niet langer meer op een hogere jaaromzet.