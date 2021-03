Nederlandse chipmaker NXP treedt toe tot prestigieuze S&P 500

NXP is daarmee het enige Nederlandse bedrijf in de index, waar de in marktkapitalisatie gemeten 500 grootste bedrijven zijn opgenomen die aan de Amerikaanse aandelenbeurzen staan genoteerd. De S&P 500 is een van de meest gebruikte indices in de beleggingswereld en wordt vanwege zijn omvang gezien als één van de beste indicatoren voor het Amerikaanse beursbeeld.

Voormalige chipdivisie Philips

NXP is de voormalige chipdivisie van Philips die in 2006 werd verkocht aan private equitypartijen. Die brachten het bedrijf in 2010 naar de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq, waar het inmiddels een marktwaarde van $50 miljard heeft.