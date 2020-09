Tesla voorop in herstel van Wall Street

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst aan de nieuwe sessie begonnen. Vooral technologieaandelen die dinsdag in de uitverkoop gingen, werden door beleggers opgepikt. Dat gold zeker voor Tesla. Chatdienst Slack Technologies ging daarentegen onderuit op tegenvallende kwartaalcijfers.