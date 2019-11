CDA-congres Ⓒ ANP

Het visiestuk van een CDA-commissie onder leiding van de Rotterdamse oud-wethouder Geluk was nog geen 48 uur oud, of er moest op het CDA-congres van afgelopen zaterdag al een zin in veranderd worden. Uiteraard ging die zin over de boeren, en waar die in het geding zijn, is CDA-populiste Annie Schreijer-Pierik – zij van de zomertijd – paraat.