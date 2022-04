Column: noem accijns op vlees toch geen vleestaks

Binnenland

Kweekvlees-burger op je bord komt steeds dichterbij: Nederland doet grootste investering ooit

Nederland moet koploper worden in de zoektocht naar en de productie van gekweekte biefstuk en kipfilet. Daartoe doet de regering donderdag de grootste publieke investering die ooit wereldwijd is gedaan in onderzoek naar deze nieuwe vorm van eiwitproductie.