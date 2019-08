Dubbele overname Moulding Industries

Harkema nam in 2016 het bedrijf Packpower over en bouwt sindsdien aan de hand van een buy and build strategie aan een groep van kunststof- en spuitgietbedrijven, waaraan hij nog tientallen acquisities aan denkt toe te kunnen voegen. Daarvoor richt hij zich met name op mkb-spelers in de kunststoffensector waar opvolgingsproblemen bestaan.

Na de meest recente overnames bestaat de groep uit vier bedrijven, waar met tussen de 140 en 150 man personeel. Daarvan werken er rond de honderd in Nederland en de rest in een vestiging in Bosnië. Volgens Harkema zijn er 300 bedrijven, waaronder veel ’papa-en-mamabedrijfjes’, in de kunststofmarkt in Nederland die voor hem als overnameobject interessant kunnen zijn. Ook buitenlandse avonturen gaat hij niet uit de weg.

Een les die Harkema zegt te hebben geleerd, is dat het opvullen van het gat van de voormalige directeur eigenaar een van de moeilijkste dingen is. „Ze zeggen vaak dat ze niet zoveel doen binnen het bedrijf, maar vaak doen ze alles en komen ze in het weekend terug om bij uitval een heftruck besturen.”