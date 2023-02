’Idealistische supermarkt Pieter Pot op randje van faillissement’

Het idealistische bedrijf is sinds kort in handen van Jordan Koppelle en Dominique Rommers. Die hebben het bedrijf overgenomen van onder meer oprichters Joeri Schoemaker en Martijn Bijmolt. Schoemaker blijft voorlopig het gezicht van het bedrijf, maar is geen ceo meer. Hij meldt aan RetailTrends dat Bijmolt ’er even tussenuit’ is: die is woensdag begonnen aan een wandeltocht.

Geen afval

Koppelle en Rommers zijn geen onbekenden voor Pieter Pot. Klanten van dat bedrijf krijgen hun spullen in glazen potten en flessen geleverd, en leveren die leeg weer in - zodat er geen verpakkingsafval ontstaat. Het bedrijf van Koppelle en Rommers maakt de glazen potten en flessen schoon voor hergebruik.

De twee nieuwe eigenaren willen geld in Pieter Pot steken om het bedrijf te redden, maar dat is ’onverantwoord’ als de schuldeisers niet ook een duit in het zakje doen, schrijven ze in hun brief. Daarin schetsen ze een dreigend alternatief: als het toch tot een faillissement komt, moeten de schuldeisers aansluiten in de rij, en is het überhaupt maar de vraag of en hoeveel geld ze nog terugzien.

Pieter Pot groeide door de coronacrisis, maar daaraan kwam een einde toen de lockdownmaatregelen werden afgeschaft. Vorig jaar werden er al tientallen medewerkers ontslagen. Schoemaker zegt tegen RetailTrends dat hij het ’heel lastig’ vond dat hij het bedrijf niet rendabel heeft gekregen. „We kregen de operationele kosten niet ver genoeg omlaag.”