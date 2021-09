Corona houdt huis in zorg: ziekteverzuim naar piek, ’kwart denkt over stoppen’

Binnenland

Nederland wordt iets roder op de Europese coronakaart

Nederland kleurt donderdag een beetje roder op de kaart van coronagevallen in Europa. In Overijssel en Friesland is het aantal positieve tests zo gestegen dat zij van oranje naar rood gaan. Zij voegen zich bij Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland, die die waarschuwingskleur al hebben. Het is de ...