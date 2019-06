Het lot van pensioen en AOW voor miljoenen Nederlanders ligt in de handen van 105 vakbondsleden. Het ledenparlement van de FNV heeft vanmiddag de beslissende stem over het pensioenakkoord. Wat als dat gestaalde kader ’nee’ zegt? Is het dan einde oefening? Of durft minister Koolmees de confrontatie aan en zet hij zijn plannen gewoon door?